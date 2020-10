Atelier Ryza 2 : finalement, pas de version boîte sur PlayStation 5, même au Japon

Pas de jaloux finalement concernant la version PlayStation 5 de, mais dans le mauvais sens : personne n'aura droit à une version boîte. Personne. Koei Tecmo avait en effet annoncé une sortie exclusivement numérique pour cette édition en occident, avant de déclarer à l'instant que la version boîte est annulée au Japon pour « diverses raisons ».Pas de changement pour le reste : ça sortira quand même le 29 janvier chez nous (et traduit !), donc en dématérialisé sur PC et PS5, et toujours en boîte sur PS4 et Switch. On rappelle en passant que l'upgrade sera gratuite de la PS4 à la PS5.