Sans surprise, Digimon Survive est reporté Sans surprise, Digimon Survive est reporté

Tout allait dans ce sens depuis les rumeurs de Famitsu en avril dernier, jusqu'aux sous-entendus du réalisateur Habu Kazumasa il y a quelques jours, et c'est donc sans surprise que Bandai Namco annonce le report de Digimon Survive qui n'arrivera donc pas cette année mais quelque part en 2021, sans plus de précisions.



Soyez d'ailleurs très patients pour en savoir davantage sur ce tactical-RPG bien silencieux depuis des mois au point d'avoir loupé le dernier TGS : la nouvelle salve d'informations ne tombera qu'au printemps 2021, soit tout de même deux ans après la période de lancement initialement annoncée.



Jusqu'à ordre du contraire, le titre reste prévu sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.