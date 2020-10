PlayStation 4 : la MAJ 8.00 est disponible PlayStation 4 : la MAJ 8.00 est disponible

A un mois du passage de flambeau, la PlayStation 4 accueille aujourd'hui sa MAJ 8.00 avec quelques petites améliorations et ajouts qui seront bien évidemment au rapport sur la PlayStation 5, et voici ce que vous y trouverez :



- Modification de l'interface pour une fusion des fonctions Party et Messages.

- Option rapide pour désactiver tous les micros.

- Améliorations et simplifications des systèmes de contrôle parental.

- Vérification à 2 étapes améliorée.

- Fin de la fonction de création d'event et de communauté privée (*).

- Mise à jour de la Lecture à Distance mobile & PC, compatible PS5 (**).

- Nouvelle fournée d'avatars (dont du GOW, Bloodborne, TLOU2…).



(*) Les communautés privées existantes resteront actives.

(**) Pour l'heure, le 1080p restera le format maximum dans la lecture à distance, même sur PS5. En revanche, vous pourrez maintenant désactiver le HDR avant d'activer le partage afin d'éviter une image de moindre qualité si l'écran de « réception » n'était pas compatible.