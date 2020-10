Charts UK : même en chute sur le physique, FIFA 21 restera l'un des rois de l'année Charts UK : même en chute sur le physique, FIFA 21 restera l'un des rois de l'année

Il n'y a pas de raison que le phénomène FIFA s'estompe soudainement après des décennies de succès, et si FIFA 21 démarre moins que bien que l'édition précédente (-42%), c'est uniquement à cause du marché dématérialisé qui prend de plus en plus l'ascendant sur le physique, ce qui n'empêche par le roi de rester roi : même avec cette baisse, FIFA 21 reste le meilleur lancement de l'année en cours, devant Animal Crossing : New Horizons et The Last of Us : Part 2.



En parlant du dématérialisé, il fut rapporté que Star Wars Squadrons avait fait autant en numérique qu'en physique la semaine de son lancement, signifiant qu'il a mieux démarré que Crash Bandicoot 4.



Rien de plus et on se prépare pour quelques semaines de vide avant de repasser une vitesse à la toute fin du mois, avec Watch Dogs Legion et Pikmin 3 Deluxe, suivi peu après du lancement de la Next Gen.



1. FIFA 21 (NEW)

2. Star Wars Squadrons (=)

3. Crash Bandicoot 4 (-2)

4. Animal Crossing : New Horizons (=)

5. Super Mario 3D All-Stars (-2)

6. Mario Kart 8 Deluxe (=)

7. Minecraft Switch (+1)

8. Minecraft Dungeons (-1)

9. Marvel's Avengers (-4)

10. Ring Fit Adventure (+3)