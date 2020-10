Shin Megami Tensei III HD : le point sur les DLC Shin Megami Tensei III HD : le point sur les DLC

Attendu pour la fin du mois au Japon (le 29 octobre précisément, sur PS4 et Switch), Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster sera comme chacun le sait déjà livré conjointement avec quelques DLC payants, ce qui n'est pas du goût de tout le monde quand on parle d'un remaster mais il faut bien faire avec son temps.



Atlus nous dresse justement la liste des choses à obtenir en dehors du jeu principal.



29 octobre :



- Mode Facile (MAJ gratuite, heureusement)

- Pack Maniax (980 yens, un peu moins de 10€) pour ajouter Dante

- Une map spéciale (350 yens, environ 3€) pour obtenir des objets pour mieux débuter l'aventure.

- Une map spéciale (350 yens, environ 3€) pour obtenir plein d'objets spéciaux à échanger dans la boutique de Macca.



5 novembre :



- 4 packs de musiques tirés des des deux premiers épisodes et des deux versions du quatrième, chacun vendu 220 yens (environ 2€).



On nous rappelle tout de même que ce remaster verra quelques ajouts inédits comme :



- Une tour de 20 étages où l'on jouera avec Asakusa.

- La possibilité de réaffronter les boss, avec une surprise à la clé.

- Mode New Game Plus.

- Option Quick-Save.



Le titre sortira pour le printemps 2021 en Europe sur les deux mêmes supports, tandis que l'inédit Shin Megami Tensei V arrivera quelque part en 2021, mondialement, et exclusivement sur Switch.