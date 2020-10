Digimon Survive devrait bien être reporté Digimon Survive devrait bien être reporté

Annoncé en début d'année par Famitsu avant un démenti formel de Bandai Namco, Digimon Survive devrait finalement bien être reporté ce qui ne surprendra pas grand-monde vu que le lancement était initialement prévu pour cette année (PC, PS4, One, Switch) mais qu'on n'a plus beaucoup de nouvelles depuis un an, au point que l'équipe a même zappé le dernier TGS.



Le producteur Kazumasa Habu a en effet sous-entendu l'annonce prochaine du report pour sa nouvelle adaptation (mi-narration, mi-tactical) en s'excusant à l'avance, déclarant être encore en train de répartir les équipes sur certains points et qu'une annonce tombera bientôt.



« Je m'excuse auprès de tous ceux qui attendent le jeu, mais je vais devoir leur demander de patienter un peu plus longtemps. »



Rappelons qu'en avril dernier, des rumeurs ont évoqué un reboot total du chantier, sans vraiment savoir de quand datait le nouveau départ pour ce titre dont l'annonce remonte à 2 ans.