Kingdom Come va aussi avoir son adaptation Live

Chez Netflix, on aime bien les projets d'adaptations en JV, et même d'ailleurs lorsqu'on a quitté l'entreprise puisque Erik Barmack (ancien vice-président des projets Netflix Originals), celui qui a récemment signé un deal avec SEGA pour un film, vient de faire de même avec Warhorse Studios pour s'occuper de la licence, sans savoir encore s'il s'agira d'un film ou d'une série.Martin Frývaldský (PDG de Warhorse) participera à ce projet qui est encore à sa première phase, donc la recherche de scénaristes et réalisateurs.qui a récemment dépassé les 3 millions de ventes, et qui aura droit à une suite toujours sous le CryEngine, se situant cette fois en 1506 (un siècle après les événements du premier). Rien ne dit en revanche si ce deuxième épisode est actuellement le projet le plus actif chez Warhorse ou si un autre jeu doit arriver entre temps.