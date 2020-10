[Rumeur] Microsoft aurait trouvé une solution pour le xCloud & Game Pass sur iOS [Rumeur] Microsoft aurait trouvé une solution pour le xCloud & Game Pass sur iOS

Désormais actif sur Android et plus tard sur d'autres supports, le Projet xCloud de Microsoft pourrait tout compte fait finir sur iOS malgré les restrictions imposées par Apple, notamment l'obligation de proposer une application par jeu (et donc permettre de gratter les 30 % sur chaque micro-transactions), solution totalement refusée par Microsoft qui aurait néanmoins trouver une autre porte d'entrée.



BusinessInsider rapporte en effet que Phil Spencer a tenu une réunion auprès des employés pour indiquer que la société compte toujours proposer le xCloud et donc le Game Pass sur iOS, mais sans passer par une application : tout simplement via un navigateur, ce qui contournerait les demandes d'Apple sans pour autant enfreindre le règlement. Une solution qui pourrait également être reprise par Amazon pour son nouveau service « Luna ».



Une fuite d'informations donc, que Microsoft ne souhaite évidemment pas commenter pour le moment et il reste donc à voir en cas de confirmation si Apple ne va pas contre-attaquer en ajoutant une nouvelle ligne à sa réglementation pour refuser cette solution, quitte à prendre quelques risques judiciaires alors qu'ils font déjà l'objet d'une enquête pour des pratiques anti-concurrentielles.



UPDATE :

- Selon les mêmes sources autour de cette réunion, Phil Spencer aurait indiqué que le xCloud débarquerait sur PC l'année prochaine.