Resident Evil : le casting du reboot ciné

Alors qu'on attend une date pour, qu'il soit ou non cross-gen, c'est finalement pas moins de trois adaptations ciné/série qui sont officiellement en chantier. On savait déjà pour la production CG, exclusivité Netflix qui produira par la même occasion une série Live basée sur les rejetons Wesker.Mais on nous confirme maintenant le reboot cinématographique qui se déroulera en 1998 à Raccoon City (donc la base si on peut dire) avec une réunification des principales stars de la licence.Le casting (de gauche à droite et de haut en bas) :- Kaya Scodelario () : Claire Redfield- Robbie Amell () : Chris Redfield- Hannah John-Kamen () : Jill Valentine- Tom Hopper () : Albert Wesker- Avan Jogia () : Leon S.Kennedy- Neal McDonough () : William BirkinBon par contre, ce sera réalisé et écrit par Johannes Roberts qui n'a pas vraiment un CV royal mais on essaye quand même de croiser les doigts.