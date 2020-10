Monster Hunter Rise : le plein d'informations

Capcom revient sur son, premier épisode réellement exclusif à la Nintendo Switch (il était temps) qui s'offre quelques visuels et une vidéo de la démo TGS, cette fois disponible en meilleure qualité.Mais le plus important sera la masse d'informations livrées auprès des différents sites japonais, de Famitsu à 4Gamer en passant par IGN. Voici donc.- Le développement a été lancé il y a déjà 4 ans, dès la fin du chantier Generations.- L'équipe a collaboré avec celle de World pour échanger des idées.- Comme Capcom l'avait évoqué dans son rapport fait aux actionnaires, le but de Rise (dans sa forme comme son gameplay) était de revenir au style de Monster Hunter Portable 3rd (PSP).- Le Wirebug (l'espèce de gros insecte qui vous permettra d'utiliser un grappin) a été pensé dès le début du développement pour à la fois apporter quelque chose de neuf dans les déplacements et offrir un nouvel élément stratégique contre les ennemis.- Les quatre nouvelles créatures révélées jusqu'à présent sont tous sous le thème Yo-Kai.- Ce thème Yo-Kai se retrouvera d'ailleurs sur de nouvelles formes de créatures déjà connues.- Si le Palico se spécialise toujours dans le soutien et les pièges, le Palamute évoluera en coordination avec le joueur : plus le joueur attaque, plus le Palamute attaque. Tout simplement.- Le level-design a été conçu comme un mélange de zone assez simple à appréhender et de nouvelles sous-zones, ces dernières pouvant servir de raccourcis pour mieux poursuivre votre proie.- Il y aura davantage d'éléments à ramasser sur le chemin pour améliorer vos stats temporairement, poussant le joueur à devoir déterminer s'il vaut mieux privilégier la poursuite ou faire quelques détours.- On pourra toujours s'accrocher aux grosses bestioles.- On retrouvera les 14 types d'arme, mais chacune aura de nouvelles actions associées au Wirebug.- On pourra opter pour le nouveau style de doublage ou les cris à l'ancienne.- Pas de chat vocal en revanche.- Par le coté hybride de la console, ce Monster Hunter est pensé pour pouvoir également être pratiqué pendant de courtes sessions histoire de « repartir avec quelque chose » même avec seulement 30 minutes de jeu.- Contrairement à World, les quêtes seront de nouveau séparées entre le Hub solo et multi.- Le jeu sera jouable en ligne ou en local sans fil (forcément).- Du suivi post-launch est déjà prévu.- Les Amiibo de toutes sortes seront compatibles pour une loterie quotidienne.- Capcom « espère » faire une collaboration avec le film.- Désormais, et en fait depuis Generations (en incluant World entre temps), les Monster Hunter ne seront plus numérotés mais bénéficieront à chaque fois d'un sous-titre unique pour que le public puisse faire la différence.Enfin, les développeurs ont affirmé que concevoir une version spécifique du RE Engine leur permettra de faire fonctionner « autant de jeux que possible » sur la console.Sortie prévue le 26 mars 2021, mondialement.