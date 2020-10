Japon : Universal Studios assure la zone Super Nintendo World pour le printemps 2021 Japon : Universal Studios assure la zone Super Nintendo World pour le printemps 2021

Pour ceux qui compte aller faire un tour au Japon l'année prochaine à l'occasion des prochains JO, sachez que Universal Studios vient d'annoncer que l'espace « Super Nintendo World » serait bien disponible pour le printemps 2021 : tout comme les JO, le parc spécial aura donc été reporté d'un an pour les évidentes raisons liées à la pandémie, mais reste une priorité pour les concernés car c'est seulement une fois cette affaire conclue que l'équivalent arrivera sur d'autres parcs Universal (aux USA surtout).



Une zone 100 % interactive selon les dires des responsables car outre les attractions propres à l'univers, dont du Mario Kart, les visiteurs pourront télécharger une application qui proposera un plan complet et permettra de mimer l'obtention de pièces d'or en se promenant et en touchant les fameux blocs.



En parlant de pièces, c'est de l'argent réel que les japonais pourront dépenser dès la semaine prochaine avec l'ouverture préalable du « Mario Cafe & Store » dans l'espace Hollywood Boulevard, avec ce qu'il faut de bouffe à thème et bien entendu des tonnes de fringues et goodies qui feront autant hurler vos gosses que votre banquier.