FIFA 21 : EA confirme que seules les données FUT et Volta auront le cross-save

On parlait récemment du cross-save entre deux consoles de même famille et EA Sports a répondu aux questions concernant FIFA 21. Donc que ceux qui ont l'intention d'acheter leur exemplaire cette semaine avant de passer à l'upgrade dans un mois soient donc au courant que seules les données du mode FUT et la progression du mode VOLTA (histoire) seront transférables dans les deux sens : de la PS4 à la PS5 et inversement, et même chose pour les consoles Xbox.



Tout le reste, que ce soit votre progression dans le mode carrière, Pro Clubs et même tout ce qui touche à vos données online, ça restera dans la machine initiale, ce qui surprend dans le dernier cas puisque c'est censé tourner sur les serveurs de l'éditeur mais admettons...