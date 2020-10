Yakuza : Like a Dragon montre ses annexes

SEGA donne des nouvelles de la version occidentale deen parlant ici des habituelles activités annexes avec tout un tas de mini-jeux et bien entendu le retour du karaoké qui réservera une surprise : pour la première fois dans la série, six chansons bénéficieront d'une traduction US. En VF, ça aurait été miraculeux mais ne ne plaignons pas quand le jeu complet bénéficiera d'une Vostfr.Sortie prévue le 10 novembre sur PC, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One, puis plus tardivement le 2 mars 2021 sur PlayStation 5.