PlayStation Now : la fournée d'octobre

Le PlayStation Now va se mettre à jour d'ici quelques heures et une fois de plus, c'est la branche japonaise qui par le décalage horaire livre le programme qui devrait logiquement être identique au notre :



- Days Gone (jusqu'au 4 janvier 2021)

- MediEvil

- Friday the 13th

- Trine 4

- Battle Princess Madelyn

- Steel Rats



On rappelle que, tous les titres étant des jeux PS4 une fois de plus, il sera possible de les télécharger directement sur votre console sans passer par le Cloud Gaming, sauf sur PC bien évidemment.