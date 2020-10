Mortal Kombat 11 : 8 millions et une annonce proche Mortal Kombat 11 : 8 millions et une annonce proche

Mortal Kombat 11 était censé avoir terminé sa carrière il y a quelques jours en ayant accueilli son tout dernier pack de costumes (spécial Halloween) mais il semble rester du stock pour cet épisode puisque Ed Boon nous tease une annonce cette semaine, en rapport direct avec le jeu, ce qui nous renvoie à une récente rumeur sur un hommage à la première adaptation cinématographique (donc avec skins et doublages).



A voir, avec pourquoi pas une édition Next Gen pour continuer de faire gonfler le quota : on apprend que le cap des 8 millions de ventes a été franchi.