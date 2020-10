Zenimax Online recrute pour une nouvelle IP Zenimax Online recrute pour une nouvelle IP

Zenimax Online continue de travailler activement sur le suivi de The Elder Scrolls Online et ne compte d'ailleurs pas le lâcher de si-tôt, ce qui n'empêche pas de regarder vers l'avenir et c'est ainsi que l'équipe annonce une large phase de recrutement pour aider à concevoir un tout nouveau projet, en pré-production depuis déjà deux ans :



- Nouvelle licence

- Monde ouvert

- Nouveau moteur (probablement celui de Starfield)



Et si vous vous posez la question, non, la nature « solo ou multi » n'est pas précisée mais vu quand on parle de Zenimax « Online » dont l'unique expérience depuis la création du studio est un MMO, autant que les amateurs de plaisir solitaire ne se fasse pas trop d'illusions (même si TES Online peut certes être pratiqué majoritairement tout seul).