Diablo IV parle un peu des compétences Diablo IV parle un peu des compétences

On ne sait toujours pas quand sortira Diablo 4 même si on peut parier sur un « dans très longtemps » mais Blizzard tient à sa promesse en nous offrant de petites nouvelles à chaque trimestre plutôt qu'un silence de plusieurs années avant d'envoyer la sauce.



Et cette fois, ça parle compétence avec un aperçu ci-dessous du menu dédié (accompagné d'un artwork, juste histoire de) et comme vous pouvez le voir, contrairement à d'autres jeux du genre et même au-delà, l'arbre va directement séparer les compétences actives et passives pour laisser chacun d'entrée de jeu organiser sa propre façon de grimper en puissance, en sachant que quoi qu'il arrive, votre personnage ne pourra jamais tout débloquer, ce qui devrait donc apporter un peu de variété d'un joueur à l'autre.



L'équipe indique en outre que chaque classe aura ses mécaniques propres, prenant pour exemple la Sorcière qui disposera d'un « emplacement d'enchantement » dans lequel vous pourrez assigner une compétence active afin de bénéficier d'un bonus particulier, avec néanmoins un certain vice : tant que la compétence sera assignée à l'enchantement, elle ne pourra plus être utilisée de manière standard.



Il faudra néanmoins patienter pour connaître jusqu'où ira la progression à partir du post-game mais Blizzard promet une replay-value de bien plus haute importance que pour Diablo 3.