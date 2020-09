Torchlight III sortira dans 2 semaines

Après quelques semaines pour tenter de corriger l'essentiel des retours de la communauté,quittera sa phase Early Access le 13 octobre et sera lancé le même jour sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (39,99€ dans tous les cas) puis un peu plus tard mais toujours cette année sur Switch.Un troisième épisode parti de base d'une tentative de F2P avant une marche-arrière pour livrer un jeu complet dès sa sortie avec trois actes pour la campagne, quatre classes, une forteresse à bâtir et bien entendu ce qu'il faut en endgame.