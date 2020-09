Jeff Grubb : Mass Effect Trilogy existe, mais a tout simplement été reporté Jeff Grubb : Mass Effect Trilogy existe, mais a tout simplement été reporté

Cela fait des plombes qu'une Mass Effect Trilogy est en rumeur insistante pour cette année, au point même que EA a confirmé avoir bien un certain remaster pour 2020, et l'absence d'informations est finalement logique à en croire les sources de Jeff Grubb : celle que l'on appellera en fait la Mass Effect : Legendary Edition a en fait été reportée.



Pas si loin au final puisque c'est apparemment prévu pour début 2021 et sachez donc que la raison de ces quelques mois supplémentaires ne vient pas de la pandémie, ou plutôt « pas que », mais du fait que EA et Bioware souhaitaient apporter un coup de polish supplémentaire pour le premier épisode, donc celui qui accuse actuellement un gros coup de vieux comparé aux deux suivants.



A noter également que :

- Tous les DLC seront inclus, quel que soit l'épisode.

- Le multi du 3 a été supprimé, ce qui est habituel dans ce genre de pratique.