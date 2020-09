Samurai Shodown et RPG Time sortiront sur Xbox Series X/S (le premier au lancement)

La Xbox Series X repart avec quelques productions japonaises supplémentaires avec donc un portage dequi sera disponible dès le lancement de la console (le 10 novembre), sans savoir si SNK nous gratifiera en bonus du premier Pass, voir des deux puisque le second s'est achevé il y a peu. Notons que si rien n'est confirmé, on imagine que ce sera également le cas pour la PS5.Autre titre, dont on avait d'ailleurs oublié l'existence alors qu'il semblait très intéressant : l'originalitédévoilé à l'E3 2019 semble toujours prévu cette année et sortira également sur Series X (aussi sur PC, Switch et mobile). Il a même été sous-entendu durant le Live qu'il pourrait être disponible le 10 novembre au Japon mais Microsoft n'a rien confirmé dans le communiqué qui a suivi.