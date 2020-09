Yakuza aura également droit à son film

Après le gros succès cinématographique de Sonic (qui aura droit à une suite), il n'y a rien d'étonnant à ce que SEGA retente le coup et c'est donc via Variety que l'on apprend que la firme va s'associer aux boîtes « 1212 Entertainment » et « Wild Sheep Content » pour une adaptation Live de la franchiseLe moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a théoriquement rien de difficile à proposer un film autour de cette licence, en tout cas pour ce qui est du coté « sérieux » qui ressortait déjà des cinématiques, et reste donc à attendre longuement pour le résultat, l'équipe n'en étant qu'au stade de la recherche d'un ou plusieurs scénaristes.Pendant ce temps, les fans s'occuperont quelques dizaines d'heures avec, toujours prévu le 10 novembre sur Xbox Series X/S, le 13 sur PC/PS4/One, et on ne sait encore quand sur PlayStation 5.