Baldur's Gate III prend un peu de retard

Petit couac de dernière minute pour Larian Studios qui se sent obligé de reporter (encore) l'Early Access de, sans heureusement trop faire pleurer les impatients puisque ce sera « normalement » la bonne pour le 6 octobre (PC et Stadia) au lieu du 30 septembre.Une semaine de plus pour une suite attendue depuis 20 ans, ça passe on va dire, et ça va permettre une goutte d'optimisation supplémentaire tout en apportant davantage de doublage (dont vous pouvez avoir un aperçu ci-dessous). On rappelle que Larian avait été affecté par la pandémie en cours, expliquant que si le télétravail se déroulait parfaitement, la période de confinement a (forcément) compliqué les sessions de motion-capture et d'enregistrements des différentes voix.