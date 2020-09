Konami va ressortir quelques vieilleries sur PC Konami va ressortir quelques vieilleries sur PC

L'organisme de classification taïwanais, toujours source d'informations fiables, vient de nous apprendre que Konami a l'intention de ressortir quelques vieux jeux sur PC, à savoir :



- Metal Gear

- Metal Gear Solid

- Metal Gear Solid 2 : Substance

- Une Konami Collector's Series (*)



(*) Cette dernière inclura les 3 premiers Castlevania, Contra et Super C.



On ignore les raisons de ces soudaines arrivées, et encore moins de quelle manière ils seront livrées, du genre à l'unité sur Steam ou GOG, ou dans le cadre d'un deal avec le Game Pass ou l'Epic Game Store par exemple.