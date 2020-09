Charts UK : Super Mario 3D All-Stars est le troisième meilleur lancement de l'année Charts UK : Super Mario 3D All-Stars est le troisième meilleur lancement de l'année

Personne n'en doutait mais sachez quand même que Super Mario 3D All-Stars est un énorme succès, ou en tout cas au Royaume-Uni puisque le titre fait directement le troisième meilleur démarrage de l'année, derrière Animal Crossing : New Horizons et The Last of Us : Part II.



C'est également :



- Le cinquième meilleur lancement de l'histoire de la Switch.

- Le 15e meilleur lancement d'un jeu Nintendo depuis l'aube des temps.



1. Super Mario 3D All-Stars (NEW)

2. Marvel's Avengers (-1)

3. Animal Crossing : New Horizons (=)

4. Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (-2)

5. Mario Kart 8 Deluxe (=)

6. WWE 2K Battlegrounds (NEW)

7. Minecraft Switch (=)

8. Minecraft Dungeons (-2)

9. eFootball PES 2021 (Season Update) (NEW)

10. Grand Theft Auto V (-1)