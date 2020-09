I.Khan : Sony avait tenté de négocier une exclue PS5 de Starfield (Bethesda) I.Khan : Sony avait tenté de négocier une exclue PS5 de Starfield (Bethesda)

Dans l'affaire qui secoue la « gueguerre » en ce début de semaine, Imran Khan (ex-Game Informer) nous apprend qu'il y a quelques mois, Sony a tenté de négocier une exclusivité temporaire sur PlayStation 5 de Starfield, prochain morceau majeur de Bethesda, pour rappel un RPG 100% solo prenant place dans l'espace (et diverses planètes évidemment).



Une tentative qui, disons le ironiquement, doit avoir pris fin, mais on n'oubliera pas que les contrats restent actifs pour Deathloop (printemps 2021) et Ghostwire Tokyo (2021), deux titres qui jusqu'à ordre du contraire ne sortiront que sur PC/PS5 dans un premier temps.