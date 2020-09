Hades passe le million de ventes

Supergiant Games, c'étaitmais également, un titre aux très bons retours critiques mais qui n'a jamais rencontré le succès attendu. Heureusement pour le studio, la gloire est de retour avecqui non seulement tape à plus de 90 aussi bien sur MetaCritic que OpenCritic, mais le titre fête également son premier million de ventes.Le rogue-like avait déjà eu le temps de taper 700.000 ventes durant sa longue période d'Early Access (depuis décembre 2018 tout de même) et c'est donc 300.000 qui se sont rajoutés au bilan en quelques jours, grâce au lancement de la 1.0 sur PC mais également sur Switch.Les curieux du rogue-like ont encore trois jours pour en profiter à -20 % : 19,99€ au lieu de 24,99€.