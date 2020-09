Eurogamer : la PS5 ''Digital'' ne représente que 25% du stock mis en place par Sony Eurogamer : la PS5 ''Digital'' ne représente que 25% du stock mis en place par Sony

Sony ne s'est jamais officiellement exprimé sur le ratio entre stock de PS5 standard et numérique, mais les nombreuses sources d'Eurogamer viennent de parler en indiquant que la version « avec lecteur » représenterait près de 75 % des livraisons, contre seulement 25 % pour ceux qui devront opter pour le full dématérialisé.



Un ratio qui d'ailleurs varie selon les magasins et les territoires, certains représentants de GameStop ayant (selon Ars Technica) seulement 30 % de PS5 Digital… et d'autres 13 %.



Une différence qui montre tout de même l'attachement des joueurs au marché physique (assez aidé par la hausse des prix des jeux) puisqu'au lancement des précommandes, les stocks donc bien plus élevés de PS5 standards se sont envolés en quelques minutes, ne laissant que la Digital pour seul et unique choix. Et encore, pour un court laps de temps finalement puisque la rupture est désormais généralisée.