Resident Evil Village aura son show au TGS

C'est la semaine du TGS, ou plus précisément celle du « TGS Online », et alors que les informations vont peu à peu tomber à partir de mercredi, GameFront vient nous préciser que si Capcom doit tenir son panel vendredi pour évoquer l'avenir de manière globale, un show spécialest attendu lui pour ce dimanche 27 septembre en début d'après-midi.Deux bonnes heures spécialement consacrées au prochain titre de la saga, dont la première moitié permettra d'avoir une nouvelle présentation et un tas d'informations, tandis que la deuxième moitié prendra la forme d'une round-table avec d'habituels guests.sortira quelque part en 2021 sur PC, PS5 et Xbox X/S.