God of War : Ragnarok sur PS5 en 2021

C'était le « One More Thing » du show PlayStation 5 (enfin, si on oublie ce qui a été annoncé « après ») : Kratos le barbu fera évidemment son retour sur PlayStation 5 dans ce que l'on nommera pour le momentet la grande surprise est que ça sortira déjà l'année prochaine.Par contre, pour une présentation, il faudra repasser (justement en 2021) car vous n'aurez que ce pauvre teaser qui est juste là pour prévenir.