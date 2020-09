Sony approuve la taxe Next Gen : les jeux PS5 à 79,99€ chez nous Sony approuve la taxe Next Gen : les jeux PS5 à 79,99€ chez nous

Hé bien après un show qu'on peut qualifier d'excellent, les nouvelles un peu moins bonnes tombent (encore que, le cross-gen, c'est un débat) dont la principale qui va faire râler : Sony approuve la fameuse taxe Next Gen. Si.



La firme vient en effet de lister ses tarifs et indiquent sans détour qu'aux USA, les prix passent de 59,99 à 69,99$, et chez nous, de 69,99 à 79,99€ !



Sont concernés la totalité de leurs jeux annoncés pour le lancement (sauf Astro Playroom, gratos) tandis que Spider-Man : Miles Morales sera vendu seul à 59,99€, et 79,99€ en incluant le remaster de l'épisode PS4.