Sony confirme Spider-Man MM et Demon's Souls au lancement de la PS5 Sony confirme Spider-Man MM et Demon's Souls au lancement de la PS5

Autre rumeur du jour qui était dans le vrai (en fait, tout était dans le vrai si on regarde bien) : Sony aura coté first-party et associés aura bien 5 jeux disponibles au lancement de la PlayStation 5, donc le 12 novembre aux USA et le 19 chez nous :



- Spider-Man : Miles Morales

- Demon's Souls

- Destruction AllStars

- Sackboy : A Bid Adventure

- Astro's Playroom (gratuit)