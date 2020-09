Nintendo : toujours dans la tradition, mais avec davantage de modernité (services)

Nintendo a tenu son nouveau rapport fait aux investisseurs pour évoquer l'avenir de la marque et outre ses intentions cross-média évoquées plus bas sur le fil d'actualité, la firme sait toujours manier les objectifs pour jouer sur les deux plans : le traditionnel et le progrès.Car tout en établissant que la nouvelle génération est évidemment dans les plans (la Switch en serait plus ou moins au milieu de sa carrière), ça continue de parler d'une vraie console qui continuera de valider le modèle du jeu physique. Il est certes vrai que comme chez les autres éditeurs, Nintendo voit sa part du dématérialisé grimper en flèche, atteignant les 50 % cette année (bien aidé par la pandémie on ne va pas oublier) mais la société continue de voir le verre à moitié plein plutôt qu'inversement : si 50 % de joueurs achètent leurs jeux en dématérialisé, c'est qu'il y a toujours 50 % de joueurs qui préfèrent le format physique, et ça arrange plutôt bien les affaires quand Nintendo souhaite continuer d'imposer des produits « à accessoires », dont(qui doit approcher les 5 millions de ventes) et prochainementMais dans le même temps, comme dit à l'instant, il ne faut pas oublier les progrès qui passera par les services et Nintendo compte miser bien plus sur le sujet à l'avenir avec de nouvelles offres sur cette génération et celles à venir. Le Nintendo Switch Online n'était qu'un premier pas, et il compte déjà 26 millions d'abonnés, en rappelant tout de même que ce chiffre inclus l'offre familiale.D'ailleurs tient, en parlant du NSO, sachez que de nouveaux jeux ont été annoncés pour le 23 septembre :(SNES)(SNES)(SNES)(NES)