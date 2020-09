Tony Hawk's 1+2 passe déjà le million Tony Hawk's 1+2 passe déjà le million

Activision vient de lâcher l'information : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est bien un nouveau coup gagnant avec déjà 1 million de ventes, et c'est de toute la franchise l'épisode qui a le plus rapidement atteint ce cap. Comme quoi, il suffit parfois d'une (longue) pause pour reprendre les choses en main.



D'ailleurs en parlant de ça, selon les sources de The Guardian, environ 70 % des ventes du jeu au Royaume-Uni se serait faites en dématérialisé, et même quota pour Avengers, ce qui remet complètement en question le bilan de lancement : en comptant le numérique, le titre tournerait non pas autour des 80.000 mais est en fait proche des 260.000 en deux semaines.



Ce ne serait certes pas un lancement tonitruant mais finalement très acceptable pour un jeu à service, devant celui de Destiny 2 par exemple, mais tout de même en dessous de The Division (277.000, en seulement une semaine).