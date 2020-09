Yakuza : Like a Dragon également en sortie anticipée pour le lancement de la Xbox SX Yakuza : Like a Dragon également en sortie anticipée pour le lancement de la Xbox SX

A l'instar d'Assassin's Creed Valhalla, SEGA s'adapte au calendrier pour marquer le coup et annonce aussi une sortie anticipée de Yakuza : Like a Dragon le 10 novembre sur Xbox Series X/S, donc dès son lancement.



A noter qu'il n'y a absolument rien de spécifié pour les autres versions (PC/PS4/One) qui dans le pire des cas n'auront qu'à patienter trois jours de plus, et on n'oubliera pas également que l'éditeur n'a jamais réellement indiqué avec précisions si celle sur PlayStation 5 serait bien là le jour de sa sortie.