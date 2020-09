Officiel : la Xbox Series X sera à 499€ Officiel : la Xbox Series X sera à 499€

C'est bon, nous y sommes, et c'est 100% officiel cette fois : après le cas de la Xbox Series S, Microsoft parle maintenant de son principal morceau, donc la Series X, qui sortira bien le 10 novembre et au prix de 499 eurodollars.



Les précommandes seront lancées le 22 septembre et l'offre Xbox All Access sera bien de 35 dollars aux USA (le prix reste à spécifier chez nous, même si l'offre sera bien présente).



Pour rappel, le Xbox All Access vous permet de repartir avec votre console sans rien payer au préalable, juste de vous acquitter d'un abonnement (35$ par mois donc) pendant deux ans, incluant le service Xbox Game Pass Ultimate.