Bloomberg : Nintendo aurait (drastiquement) revu à la hausse ses objectifs de ventes Switch

Pour on ne sait quelle raison en interne, Nintendo aurait selon les sources de Bloomberg l'intention d'offrir à la Switch une année record avec des objectifs revus à la hausse et c'est peu de le dire : si la firme a dernièrement annoncé 19 millions de consoles vendues pour cette année fiscale, le chiffre serait passé à 30 millions d'ici le 31 mars 2021 !



Pour vous donner un ordre d'idées, une seule console dans l'histoire est parvenue à cette exploit, à savoir la Nintendo DS et deux années de suite (2008 et 2009), les 20 millions sur une seule année étant considérée comme un exploit pour une machine en grande forme : PS1, PS2, PS4 et Switch (l'année dernière). Si les objectifs sont atteints, la Switch atteindrait alors les 85 millions en seulement 4 ans de carrière.



Bloomberg ajoute que diverses études de marché ont montré que l'arrivée de la Next Gen n'imposerait aucune concurrence à la console de Nintendo (pas toujours le même public, stock limité au départ…) et que l'entreprise compterait en 2021 sortir une nouvelle cartouche avec une Switch compatible 4K.