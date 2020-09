Fitness Boxing a passé le million de ventes

Une partie du public Switch a décidément envie de perdre des calories puisque pendant que la franchisey fait ses meilleurs chiffres et qu'on hallucine toujours devant le succès inattendu de, c'est maintenantqui intègre la cour des grands en dépassant le million de ventes.L'information vient d'être lâchée par l'éditeur Imagineer qui sait que son produit a pu profiter du confinement et de l'été, ce qui ne permet pas non plus d'y voir un renouveau de la bulle casual : leur espèce de Nintendogs-like a lui fait un énorme flop.