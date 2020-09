Non, CD Projekt n'a pas ajouté de micro-transactions dans Cyberpunk 2077 Non, CD Projekt n'a pas ajouté de micro-transactions dans Cyberpunk 2077

Lors de la tenue de la dernière assemblée des actionnaires de CD Projekt (logiquement contents puisque la firme est encore dans le vert), les propos du PDG Adam Kicinski ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd : Cyberpunk aura des micro-transactions, certes non agressives, mais il y aura visiblement un intérêt réel derrière cela avec suffisamment de valeur derrière chaque achat.



Une déclaration qui a fait hurler la communauté après les promesses initiales, mais tout cela n'est finalement qu'un simple malentendu et les représentants ont souhaité clarifier la chose pour éviter un bad-buzz : les propos précités ne concernaient aucunement Cyberpunk 2077 (toujours prévu en novembre) qui lui n'aura aucune forme d'achats intégrés, juste de réelles extensions comme The Witcher 3 donc, puisque le PDG parlait en fait du projet multijoueur prévu « on ne sait quand », qui sera on rappelle un titre à part entière.



On nous ajoute en bonus que contrairement à The Witcher 3 : Complete Edition sur PS5/SX qui sera spécialement développé par Saber Interactive, les versions Next Gen (encore non datées) de Cyberpunk 2077 sont conçues en interne et qu'il n'y aura pas de « taxe Next Gen » comme chez certains. N'oublions pas d'ailleurs que les possesseurs des versions PS4 & One bénéficieront d'une upgrade gratuite.



Dernier point : les plans concernant le suivi de Cyberpunk 2077 seront révélés avant le lancement.