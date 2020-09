Square Enix n'a aucun plan pour d'autres Kingdom Hearts sur Switch (nouveau comme anciens)

Le site « Nintendo Enthusiat » s'est entretenu avec quelques têtes d'affiche de Square Enix à l'approche de(13 novembre sur PS4/One/Switch) et c'est donc tout naturellement vu le sujet que fut posé une question concernant l'éventualité de voir d'autres épisodes de cette franchise sur l'hybride de Nintendo, que ce soit des portages de titres existants ou tout simplement du neuf.Et la réponse a le mérite d'être claire puisque Tetsuya Nomura a indiqué qu'il n'y avait actuellement aucun plan allant dans ce sens, autant pour l'avenir (dont on ne sait d'ailleurs encore rien) que pour des portages, étant estimé que l'opération est « techniquement difficile ». On imagine que le réalisateur parle là detandis que Square Enix doit estimer que porter les compilations a du coup peu d'intérêt si le troisième ne peut suivre.En revanche, Nomura a taquiné sur le fait qu'il était possible « qu'un autre de ses jeux » arrive sur Switch, sans donner le moindre indice, au point qu'on ne sait pas s'il a en tête un nouveau projet actuellement en chantier, ou un ancien sur lequel il a travaillé. Et dans ce second cas, on vous laisse spéculer car sans parler de la réalisation, il a été chara-designer sur une masse de jeux Square Enix.