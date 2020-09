Sony : une semaine spéciale PlayStation VR [UPDATE : Minecraft compatible VR] Sony : une semaine spéciale PlayStation VR [UPDATE : Minecraft compatible VR]

Next Gen ou pas, le PlayStation VR va continuer de survivre encore un moment puisque sa « V2 » n'est pas prévue pour tout de suite, et Sony souhaite consacrer une partie de cette semaine à son casque avec une actualité chaque jour à 16h00, jusqu'à vendredi, incluant annonces et retour sur des titres déjà annoncés.



Et ce n'est pas tout puisqu'une large vague de promotions sur le PS Store tombera dès ce mercredi 9 septembre, incluant la majorité des grands jeux de la carrière du PS VR dont Astro Bot, Blood & Truth, Farpoint, L.A. Noire, Tetris Effect, Superhot VR, Until Dawn : Rush of Blood ou encore Borderlands 2 VR.



La première annonce tombera sous peu donc nous mettrons l'article à jour à ce moment.



UPDATE



Ironie de la première annonce de la semaine concernant le PlayStation VR : on parle d'un jeu Microsoft puisque le « populaire » Minecraft (jeu le plus vendu du monde) va recevoir ce mois-ci une MAJ pour rendre l'expérience compatible avec le casque de Sony.



D'ailleurs Mojang précise qu'il n'y a rien de plus à acheter ou de quelconque restriction : c'est la totalité du jeu, mais en VR.