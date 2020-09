Crysis : le petit comparo 2007-2020

Après deux mois de retard,(déjà dispo sur Switch) sortira enfin le 18 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One avec bien entendu l'intention de bien cajoler les PCistes qui bénéficieront d'un mode spécial « Can it Run Crysis ? », en référence à l'époque où on en parlait comme du plus beau jeu du monde, et surtout le plus gourmand.Un mode qui ne laissera aucune limite de configuration pour ceux qui souhaitent avoir le meilleur pour ce qui reste un remaster, pouvant donc bénéficier d'un affichage 8K couplé à une profondeur de champ grandement améliorée et du Ray Tracing qui ne concerne toujours pas les consoleux.Un visuel de qualité certes moyenne a été livré, avec juste en dessous le comparo avec la version originale de 2007 (en Ultra), dont beaucoup continuent d'ailleurs d'afficher leur préférence pour son esthétique disons plus « réaliste ».