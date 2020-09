EA Sports UFC 4 : après la polémique du week-end, EA retire les pubs in-game

C'était la petite polémique de la semaine qui a pris fin aussi rapidement qu'elle est apparue. On fera donc un petit rappel des faits en expliquant qu'en toute fin de semaine dernière, les fans deont eu droit à une MAJ surprise qui s'amusait à introduire des publicités en plein milieu d'un match, donc précisément à la fin d'un replay (dans le cas présent, pour la série « The Boys » sur Amazon Prime).C'était certes très rapide mais ça n'a pas manqué de faire naître une gronde de la part d'une communauté qui estime ce type de publicité intrusif n'a rien à faire dans des produits vendus 60/70 balles, qu'il y a déjà suffisamment de pubs incrustées dans les simulations sportives (logos affichés sur les terrains, octogone, etc) et que surtout, la pratique était hautement vicieuse puisque n'apparaissant qu'après la sortie du jeu afin d'éviter que la presse ne soit au courant en période de test.Pas à sa première polémique sur cette génération, Electronic Arts a lâché un communiqué d'excuse, annonçant qu'il y aurait dû avoir une communication claire avant de mettre en place ce genre de choses, désormais désactivée et sans retour annoncé sur ce jeu. Et on précise bien « sur ce jeu ». A voir maintenant pour l'avenir.