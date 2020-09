Shenmue : ce sera donc un anime Shenmue : ce sera donc un anime

Il y a donc bien eu une annonce Shenmue en cette semaine bien calme et ce ne sera ni un spin-off VR, ni une adaptation Live par Netflix, mais tout simplement un anime qui retracera les événements des jeux, ou en tout cas une partie puisque seuls 13 épisodes sont pour le moment au programme.



Ce projet est le fruit d'une collaboration entre Crunchyroll et la plate-forme Adult Swim, avec Yu Suzuki dans la liste des producteurs exécutifs et les studios Telecom Animation Film en charge de donner vie à tout cela.



Pas encore de date ni même une BA, mais un simple premier visuel à découvrir ci-dessous.