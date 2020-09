Mario 35th Anniversary : les autres petites annonces, dont des events et une Game & Watch

Le Nintendo Direct sauvage aura livré d'autres informations pour fêter les 35 ans du plombier multi-fonctions et on vous résume tout cela ci-dessous.- Arrivée d'une Game&Watch spéciale le 13 novembre contenant le premier épisode.- En mars 2021 sera lancé un event dédié sur- Event dès le 9 septembre sur- Event dansen novembre.- Tournoi event en novembre/décembre sur- Event suren janvier 2021.- Plein de goodies à acheter le sur le Nintendo Store plus tard cette année.