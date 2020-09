Katamari Damacy REROLL aussi sur PS4 & One Katamari Damacy REROLL aussi sur PS4 & One

Cela fait déjà un bon petit moment que Katamari Damacy Reroll est sorti sur PC et Nintendo Switch mais comme il n'y avait aucune raison que les autres consoleux en bénéficient, sachez donc que le titre débarquera également sur PlayStation 4 et Xbox One le 19 novembre, du moins au Japon mais on devrait logiquement être servi dans les mêmes eaux.



Faute de mieux, en voici quelques visuels.