Resident Evil 7 également sur le PS Now Resident Evil 7 également sur le PS Now

Décidément, Capcom souhaite rameuter de nouveaux fans avec l'arrivée aujourd'hui de Resident Evil 7 dans le PlayStation Now (jusqu'au 30 novembre), ce même titre débarquant coté PC/Xbox One dans le Game Pass dès mercredi.



Sur PS4, le titre sera accompagné de Final Fantasy XV (jusqu'au 30 mars), WWE 2K19 et Observation. Aucun titre PS3 donc, signifiant que vous pourrez tous les télécharger sur votre console sans passer par le cloud-gaming, sauf pour les joueurs PC évidemment.



De quoi préparer le terrain pour Resident Evil Village qui, on le disait ce matin, fera son retour dans l'actualité le 25 septembre.