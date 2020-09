TGS 2020 : le line-up de Square Enix, dont Babylon's Fall et des annonces surprises TGS 2020 : le line-up de Square Enix, dont Babylon's Fall et des annonces surprises

Même s'il n'aura évidemment pas les mêmes allures que les autres années, le Tokyo Games Show se tiendra bien du 24 au 27 septembre dans une version « Live » comme pour les autres event 2020, et Square Enix vient de dresser son line-up, incluant dans son programme cinq mentions « Coming Soon » dont deux seront dévoilés le 24.



Notons qu'il n'y aura pas forcément cinq annonces puisque les trois autres présentations (le 26 et 27) peuvent être des versions longues ou des rounds-table sur les deux premiers.



Pour le reste des jeux présentés :



- Babylon's Fall

- Balan Wonderworld

- Collection of SaGa

- Kingdom Hearts : Melody of Memory

- Marvel's Avengers



- Dragon Quest X Online

- Dragon Quest XI S

- Dragon Quest Dai (*)

- Dragon Quest Monsters 2 (mobile)

- Dragon Quest Rivals Ace

- Dragon Quest Tact

- Dragon Quest Walk

- Final Fantasy XIV

- Final Fantasy Brave Exvius

- Final Fantasy Trading Card Game

- Manga UP

- Romancing SaGa Re:Universe



(*) Seules les versions Arcade et mobile sont citées. Pas de mention de la version PS4.