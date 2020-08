Une édition GOTY pour Ace Combat 7 Une édition GOTY pour Ace Combat 7

Après une belle carrière qui a remis commercialement parlant la franchise sur de bons rails, Ace Combat 7 : Skies Unknown va tenter d'arrondir son quota de ventes avec une édition GOTY (ou plutôt « Premium Edition ») qui inclura donc le jeu de base, la totalité des DLC dont le dernier à venir en fin d'année, qui ajoutera trois avions supplémentaires et divers skins en hommage aux 25 ans de la série (en plus d'une difficulté casual en MAJ gratuite).



Seul le Japon est pour l'heure concerné par cette édition prévue le 5 novembre, et en attendant l'annonce européenne, vous pouvez jeter un œil à la jaquette où le Key Visual tente d'exister.