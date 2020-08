Charts UK : faux départ pour Project CARS 3 Charts UK : faux départ pour Project CARS 3

Pour son ultime partenariat avec Bandai Namco, Slightly Mad Studios ne part pas vraiment avec les honneurs, du moins d'un point de vue commercial puisque Project CARS 3 fait un indéniable flop au Royaume-Uni avec 86 % de ventes en moins par rapport au deuxième épisode, lui-même ayant fait 74 % de moins que le premier.



Ce n'est d'ailleurs pas le seul couac de la semaine : ni Wasteland 3, ni Jump Force Switch, ni Captain Tsubasa ne parviennent à s'afficher dans le top 10, le premier n'ayant d'ailleurs pas aidé par son statut de jeux Game Pass coté PC et One.



Le prochain rapport risque néanmoins de changer les choses avec les lancements de Marvel's Avengers, NBA 2K21 et Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (l'une des grosses attentes du moment sur ce territoire).



1. Animal Crossing : New Horizons (=)

2. PGA Tour 2K21 (=)

3. Mario Kart 8 Deluxe (+3)

4. Grand Theft Auto V (+4)

5. Minecraft Switch (+1)

6. Ghost of Tsushima (-1)

7. FIFA 20 (=)

8. EA Sports UFC 4 (-5)

9. Ring Fit Adventure (+1)

10. Madden NFL 21 (N)