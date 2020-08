Sony indique explorer les possibilités de nouveaux portages first-party sur PC Sony indique explorer les possibilités de nouveaux portages first-party sur PC

On ne connaît pas encore les ventes PC de Horizon Zero Dawn ou même des titres sur lesquels le constructeur/éditeur a participé à un moment ou l'autre (Death Stranding et Detroit Become Human en l'occurrence) mais toujours est-il que ces portages surprises de fin de génération ont tout du coup d'essai qui devrait se renouveler à l'avenir.



Dans son rapport fait aux actionnaires, Sony Interactive Entertainment indique en effet être particulièrement satisfait de la croissance globale sur tous les points de la branche PlayStation, et affirme explorer actuellement les possibilités de nouveaux portages first-party sur PC afin de proposer « une croissance supplémentaire de notre rentabilité ».



Les paris sont à prendre et si Dreams est peut être le prochain candidat le plus naturel, on a désormais envie de se dire que tout est possible.